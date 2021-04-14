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Bakanlıktan yeni mezunlara iş imkanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık bünyesindeki projelerde yüzde 20 oranında yeni mezun çalıştırma şartını yerine getirmeye başladıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, genç mezunlara verilen sözü tuttuklarını açıkladı. Bakan Kurum, bakanlık bünyesindeki projelerde yüzde 20 oranında yeni mezunun çalışması için adım atmıştı.

Bu kapsamda Mersin Anamur, İzmir, Samsun, Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır Sur İçi ve Eskişehir’deki kamu binası inşaatlarında yeni mezun elektrik, makine ve inşaat mühendislerinin çalışmasına karar verildi. 

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı genç istihdam seferberliğinde, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızın projelerinde görev alacaklardan %20'sinin yeni mezun olması şartını getirmiştik. Bakanlığımız bünyesindeki %20 şartı koyduğumuz ilk ihalelerimizi gerçekleştiriyoruz.

İlk etapta Mersin Anamur, İzmir, Samsun, Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır Sur İçi ve Eskişehir’deki kamu binası inşaatlarımızda yeni mezun elektrik, makine, inşaat mühendislerimiz çalışacak; projelerimizi genç mimarlarımız çizecek.

6 ilimizdeki 8 projede görev alacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte 81 ilimizde, yüzlerce projemizde genç meslektaşlarımla daha güzel işler üreteceğiz.

Gençler size güveniyoruz. İnşallah güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

Etiketler çevre ve şehircilik bakanlığı murat kurum yeni mezun
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