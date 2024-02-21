Bankacılıkta TAM dönemi! Bakan Şimşek: 500 milyon dolarlık tasarruf sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile 500 milyon dolarlık tasarruf sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Şimşek, 2023 yılında uygulamaya alınan TAM Projesi'ne ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Proje ile vatandaşların finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığını belirten Şimşek, "TAM altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak. Bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi. TAM Projesi kapsamında, kamu ve kamu katılım bankalarının ATM yönetimi için yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyetleri ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilecek. Bu sayede bankaların ATM giderlerinde tasarruf sağlanacak.

Türkiye’nin ATM Merkezi Projesi TAM ile vatandaşlarımızın finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırıyoruz.



TAM altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak.



Bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı… https://t.co/7z4Zl35QlZ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 21, 2024

TAM NEDİR?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, PTT, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası ATM'leri Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) bünyesinde hizmete sunuluyor. TAM, Türkiye genelinde yaklaşık 19 bin ATM ile hizmet verecek yeni bir platform. TAM ile müşteriler ücretsiz ve komisyonsuz bir şekilde işlem yapabilecek.