  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Baykar'dan dev adım: İtalyan dünya devini satın aldı

Baykar'dan dev adım: İtalyan dünya devini satın aldı

Baykar'dan dev adım: İtalyan dünya devini satın aldı
Güncelleme:

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar, dünyaca ünlü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın alıyor. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı Piaggio Aerospace'in Baykar’a satılmaısnı onayladı.

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olan Baykar, İtalya’nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. Baykar ihale sürecinde finansal değerleme çalışmalarını Pragma Danışmanlık ile yürüttü.

Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrasi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya’nın savunma sanayi ekosisteminde stratejik bir role sahip. Piaggio 140 yıllık geçmişiyle İtalya’nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.

 "PİAGGİO AEROSPACE'E BİR GELECEK SUNUYORUZ"

Şirketin yeniden faaliyete geçmesinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla güvence altına alındığını kaydeden İtalyan Bakan Adolfo Urso şu yorumda bulundu: “Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor.”

Bu satın almayla birlikte Baykar Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio’nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar'ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya’da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. Baykar’ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio’nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.

BAYKAR PAZARIN YAKLAŞIK YÜZDE 60'INA SAHİP

Baykar, 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS’in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı yapıyor. 

Etiketler Piaggio Aerospace' baykar satın alma dev adım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam Real Madrid formasına ısınmışken... Arda Güler'e sürpriz talip Tam Real Madrid formasına ısınmışken... Arda Güler'e sürpriz talip Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan başını yaktı Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan başını yaktı Ortadoğu yine kan gölü... İsrail'den 100 savaş uçaklık dev filo ile kanlı saldırı Ortadoğu yine kan gölü... İsrail'den 100 savaş uçaklık dev filo ile kanlı saldırı İşte bir kez daha değişen ÖTV muafiyeti kararı sonrası alınabilecek 10 araç İşte bir kez daha değişen ÖTV muafiyeti kararı sonrası alınabilecek 10 araç Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu Erdoğan'dan ÖTV muafiyetli araç satışı düzenlemesine bir değişiklik daha Erdoğan'dan ÖTV muafiyetli araç satışı düzenlemesine bir değişiklik daha Döviz bürolarında büyük fırsatçılık: 100 Dolar'ı 98 Dolar'a bozuyorlar Döviz bürolarında büyük fırsatçılık: 100 Dolar'ı 98 Dolar'a bozuyorlar Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz: Bunun adı oy patlaması! Son seçim anketinde büyük sürpriz: Bunun adı oy patlaması!
Kamuda vatandaşı isyan ettirecek lojman zamları belli oldu Kamuda vatandaşı isyan ettirecek lojman zamları belli oldu Gelir dağılımındaki adaletsizlik TÜİK verilerine de yansıdı Gelir dağılımındaki adaletsizlik TÜİK verilerine de yansıdı Canlı yayında asgari ücret tepkisi: ''Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!'' Canlı yayında asgari ücret tepkisi: ''Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!'' Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a kar geliyor AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a kar geliyor Yurt dışından getirilen cep telefonu ve elektronik eşyalar için ''sürpriz'' karar Yurt dışından getirilen cep telefonu ve elektronik eşyalar için ''sürpriz'' karar ''Yaparsa AK Parti yapar'' dedi elektrik zammını açıkladı: Elektriğe yüzde 140 zam yolda ''Yaparsa AK Parti yapar'' dedi elektrik zammını açıkladı: Elektriğe yüzde 140 zam yolda Japon deprem uzmanı Türkiye'de büyük deprem beklediği 4 fayı açıkladı Japon deprem uzmanı Türkiye'de büyük deprem beklediği 4 fayı açıkladı MG'nin merakla beklenen SUV'u Turbo MG HS Türkiye'de satışta MG'nin merakla beklenen SUV'u Turbo MG HS Türkiye'de satışta Yine ''hoşgelmedin'' yeni yıl! Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor Yine ''hoşgelmedin'' yeni yıl! Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor