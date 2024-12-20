  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. BDDK'dan ''sermaye yeterlilik oranı'' düzenlemesi

BDDK'dan ''sermaye yeterlilik oranı'' düzenlemesi

BDDK'dan ''sermaye yeterlilik oranı'' düzenlemesi
Güncelleme:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı değişiklikle ticari nitelikteki kredilerde yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanacağını duyurdu.

BDDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların "Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, ticari nitelikteki nakdi kredilerde standart yaklaşımın kullanılması halinde uygulanan yüzde 200 risk ağırlığı ile içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanılması durumunda uygulanan standart yaklaşımdaki artış oranı dikkate alınarak hesaplanan yüksek risk ağırlığı uygulamalarına son verildi.

Değişikliğe göre, mevcut kullandırılan krediler de dahil bu kredilere yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilirken kredi riskine esas tutar hesaplamasında parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 26 Haziran 2023 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 28 Haziran 2024 tarihine ait TCMB döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.

Etiketler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bddk sermaye yeterlilik oranı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan Suriyelilerin geri dönüşü için yeni açıklama Erdoğan'dan Suriyelilerin geri dönüşü için yeni açıklama Memur ve emeklilerin 2025 yılı zammında yeni tahminler belli oldu Memur ve emeklilerin 2025 yılı zammında yeni tahminler belli oldu Türkiye'nin en sevdiği Japon SUV'u yenilenerek Türkiye'ye geri geldi Türkiye'nin en sevdiği Japon SUV'u yenilenerek Türkiye'ye geri geldi Derya Uluğ'dan radikal imaj değişimi: ''Sarışınlar çaaaat'' dedi Derya Uluğ'dan radikal imaj değişimi: ''Sarışınlar çaaaat'' dedi Kullanıcılarının sağlığı büyük tehdit altında! Kullanıcılarının sağlığı büyük tehdit altında! 5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözüldü 5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözüldü Esad sonrası Suriye sokaklarıdan dikkat çeken görüntü Esad sonrası Suriye sokaklarıdan dikkat çeken görüntü Dev ÖTV zammı öncesinde akaryakıta bir zam daha Dev ÖTV zammı öncesinde akaryakıta bir zam daha Peş peşe depremler sonrası ''kırılmaya hazır fay'' uyarısı: ''Öncü olabilirler!'' Peş peşe depremler sonrası ''kırılmaya hazır fay'' uyarısı: ''Öncü olabilirler!'' Hafta sonunun hava durumu değişti: Planlarınızı güncelleyin! Hafta sonunun hava durumu değişti: Planlarınızı güncelleyin!
Davutoğlu'nun ''AK Parti'' çıkışı olay oldu Davutoğlu'nun ''AK Parti'' çıkışı olay oldu Türkiye'de araç satışında en çok tercih edilen renk ve yakıt tipi belli oldu Türkiye'de araç satışında en çok tercih edilen renk ve yakıt tipi belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra Suriye'ye gidiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra Suriye'ye gidiyor! Türk mobilya devinin ''Kıral''ı hayatını kaybetti Türk mobilya devinin ''Kıral''ı hayatını kaybetti Konuğundan Esra Erol'a rest: ''Bizi oyalama, Müge Anlı'ya gidelim'' Konuğundan Esra Erol'a rest: ''Bizi oyalama, Müge Anlı'ya gidelim'' Sözcü TV yayını karıştı: Tanju Özcan canlı yayından kovuldu! Sözcü TV yayını karıştı: Tanju Özcan canlı yayından kovuldu! İstanbul'da tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti İstanbul'da tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti HTŞ lideri Colani'nin Şam'daki ''sarayı'' görüntülendi HTŞ lideri Colani'nin Şam'daki ''sarayı'' görüntülendi Sosyal medyadaki canlı yayın psikopatına polis baskını Sosyal medyadaki canlı yayın psikopatına polis baskını Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu