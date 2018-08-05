Benzinin fiyatı, ÖTV indirimi olmasaydı ne kadar olacaktı ?

Akaryakıt sektöründe artan döviz ve petrol nedeniyle fiyatlarda baskı oluşması üzerine getirilen eşel mobil sistemi ile devlet 1.7 milyar liralık vergiden feragat etti. Bugün itibarı ile motorinde 31, benzinde 42, LPG otogazda ise litre başına 51 kuruşluk maliyet, ÖTV kapsamında devlet tarafından karşılanırken, eşel mobil sistemi uygulanmasaydı İstanbul'da motorin 6.02, benzin 6.68, otogaz ise 4.00 liradan satılacaktı.

Mevcut durumda ise İstanbul'da benzin 6.26 liradan, motorin 5.71 liradan, otogaz ise 3.49 liradan satılıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıttaki artışların tüketiciye yansıtılmayarak ÖTV'den indirimle karşılanmasını sağlayan eşel mobil sisteminin başlangıcından bu yana devletin 1 milyar 750 milyon liralık vergiden feragat ettiğini söyledi.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, bu uygulamayla sosyal devlet prensibi çerçevesinde halkın fiyat artışlarına karşı korunduğunu belirtti. Aktaş, eşel mobil sisteminin bir başka etkisinin enflasyonda yaşanabilecek yükselişi önlemek olduğunu da vurguladı. Aktaş, "Mevcut uygulama yürürlüğe sokulmamış olsa akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde bozucu etkisi olacaktı" diye konuştu.