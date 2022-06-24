  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Binance'den dev anlaşma! Kripto piyasası hareketlenecek

Binance'den dev anlaşma! Kripto piyasası hareketlenecek

Binance'den dev anlaşma! Kripto piyasası hareketlenecek

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance Holdings Ltd, NFT'nin tanıtımı için Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir ortaklık imzaladı.

Kripto para borsası olan Binance, NFT'nin tanıtımı için Ronaldo ile bir ortaklık imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirket, çok yıllı anlaşmanın bir parçası olarak satış için bir dizi NFT koleksiyonu oluşturacak.

Bloomberg HT'nin haberine göre ilk koleksiyonun ise bu yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Binance, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo ile çok yıllı özel bir NFT ortaklığı başlatıyoruz. Bu ortaklık, efsanevi bir spor tarihine sahip olma ve CR7’nin Web3 topluluğuna girmeniz için önemli bir fırsat” ifadelerine yer verdi.

 

 

Etiketler bnb binance Cristiano Ronaldo ronaldo anlaşma nft
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca memurun beklediği ek ödeme tarihleri belli oldu
Memurların fazla mesai ücreti zammı belli oldu
İstanbul'da kreşte skandal! 17 aylık bebek kabusu yaşadı
Türkiye'de dev keşif! 4 şaşırtıcı devin 8 milyon yaşındaki fosilleri bulundu
Besle kargayı oysun gözünü! Suriyeliler polisin üstüne yürüdü
Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu: Dua Lipa sandım
Bomba kadro! Netflix'in yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı'nın oyuncu kadrosu ve yayın tarihi belli oldu
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Bakan Bozdağ: ''Adayımız Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır''
Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişki rezaletinde yeni perde