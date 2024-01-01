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Bir ilde daha ekmeğe zam! Hem gramajı düşürüldü, hem fiyatı arttı

Bir ilde daha ekmeğe zam! Hem gramajı düşürüldü, hem fiyatı arttı
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Asgari ücretin 17 bin TL'ye çıkarılmasının ardından bazı illerde ekmek fiyatına zam yapıldı. İşte 1 Ocak itibariyle yeni ekmek fiyatları...

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından zam haberleri gelmeye başladı. 1 Ocak 2024 itibariyle bazı illerde ekmek fiyatları güncellendi. 

BALIKESİR

Son olarak Balıkesir'de ekmeğe zam geldi. Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.

BURSA

Bursa'da ekmeğe zam geldi. 1 Ocak’tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Bursa'da en son 13 Temmuz 2023’te yüzde 50 zamla 5 liradan 7,5 liraya çıkan 210 gram ekmek, yüzde 12’lik zamla birlikte 8,40 liradan satışa sunulacaktı. Ancak para üstü ve bozuk para sebebiyle 250 gram olarak üretilecek ekmek 10 liradan tezgahta yerini alacak.

Artan maliyetlerin 10 lirayı bile kurtarmadığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "Tezgahlarda aşırı derecede bozuk para sıkıntısı çekiyorduk. Gramı yukarı çekerek 10 lira düz hesap yaptık. Yoksa artan maliyetimizin yüzde 10'unu zor karşılar. Bu bir zam değil. Ekmeğin gramajını 210’dan 250’ye çıkardık. Gramajı artırarak yüzde 12’lik zam yapmış olduk. Tüketici ve üretici arasında orta yolu bulmak istedik" dedi.

ANKARA

Ankara'da 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ekmeğe zam yapıldı. 210 gram ekmek 8 TL'den, 315 gram ekmek 12 TL'den, 420 gram ekmek ise 16 TL'den satılmaya başlandı. 

NEVŞEHİR 

Nevşehir'de 6 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseldi.

1 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin satış fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseltildi. Yeni fiyat tarifesine göre Nevşehir simidi 6 liraya yükselirken, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi.

Nevşehir’de 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ekmek ve simitler yeni fiyattan satılacak.

 

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