Bir ilde ekmeğe gizli zam
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Uşak’ta fırıncılar ekmekle ilgili yeni bir karar aldı. Ekmeğin fiyatında değişikliğe gidilmezken gramajı düşürüldü
Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası’nın kararı ile Uşak’ta uygulanan ekmek fiyat tarifesi değişti.
GİZLİ ZAM KARARI
Yeni tarifeyle 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe ‘gizli zam' uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak. Vatandaşlar, ekmeğe uygulanan zamma tepki göstererek zaten gramajların düşük olduğu ve daha da düşürüldüğünde günde 2-3 ekmek daha fazla almak zorunda kalacaklarını söyledi.
ŞUBATTA ZAM YAPILMIŞTI
Öte yandan Uşak’ta Şubat ayında Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapılarak 230 gramı 8 TL’den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL olmuştu.
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