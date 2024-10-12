Bir tekstil devi daha konkordato ilan etti

Ekonomik krizin vurduğu tekstil sektöründe bir firma daha konkordato ilan etti. Konkordato talebi kabul edilen şirkete kayyım ataması yapıldı.

Tekstil sektörünün dev markalarından Granz Moda, küresel ekonomik krizden etkilenerek konkordato ilan etti. Granz Moda'nın alacaklarına karşılık ilan ettiği konkordato, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuru kapsamında kabul edildi.

Konkordato talebinde bulunan davacı Granz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi vekili tarafından açılan ve görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle mahkeme tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

Davanın KABULÜNE,

1-Davacı borçlu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 951631-0 nosunda kayıtlı GRANZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin konkordato projesinin İİK m.305 hükmü uyarınca TASDİKİNE,

İİK m.306 kapsamında davacının, adi konkordatoya tabi olan borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere %30 oranında artırılmak suretiyle ve ilk taksit ödemesi 01/01/2025 tarihinden itibaren başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde toplam 36 eşit taksitte ödenmesine, adi konkordatoya tabi alacaklıların faiz alacaklarından vazgeçmiş sayılmalarına,

Rehinli alacaklılarla müzakere yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

İşbu kararın kesinleşmesi beklenmeksizin konkordato tasdikinin 03/10/2024 günü saat 16:20 itibariyle sonuçlarını doğurmasına,

2-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının ve tüm mühlet kararlarının tasdik karar tarihi olan 03/10/2024 günü saat 16:20 itibariyle kaldırılmasına,3-Konkordato komiserlerinin görevlerine 03/10/2024 günü saat 16:20 itibariyle son verilmesine,

4-Mevcut alacak miktarı, alacaklı sayısı ve proje içeriği karşısında İİK m.306 hükmü çerçevesinde tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini alması amacıyla aynı zamanda komiserlik tecrübesi olan yeminli mali müşavir CENGİZ ÖZÜBEK'in kayyım olarak tayin edilmesine,

Kayyıma kayyımlık görevi süresi boyunca aylık20.000,00 TL ücret takdir edilmesine, Kayyımlık ücretinin her ayın son iş günü itibariyle mahkememiz veznesine ödenmesine ve ücretlerin konkordato talep eden şirket tarafından mahkememiz veznesine depo olunmasına,

5-Kayyımın görevinin 03/10/2024 günü saat 16:20'denitibaren başlamasına,

6-Kayyımın davacı borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca davacının borçlarını ödeme kabiliyetinin muhafaza edip etmediği konusunda ayda bir, ödeme planına riayet etmemesi halinde ise derhal tasdik kararını veren mahkememize gerekçeli raporunu sunmasına,

7-Telafisi imkansız bir durumun bulunmadığı anlaşılmakla ve takdiren İİK m.308/b hükmü uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payların bir banka hesabına yatırılmasına dair karar verilmesine yer olmadığına,8-İİK m.308/b hükmü gereği çekişmeli alacaklara isabet eden payların bir banka hesabına yatırılmasına dair ara karar oluşturulmadığından çekişmeli alacaklılara dava açmaları için ayrıca süre verilmemesine,9-İİK m.308/c hükmü uyarınca bağlayıcı hale gelen konkordatonun, konkordato talebinden önce doğan alacaklar ile konkordato komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburi olduğuna,

İİK. 206'ncı maddesinin birinci fırkasında yazılı imtiyazlı alacaklar, rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 Sayılı Kanun kapsamındaki Amme Alacakları Hakkında adı geçen İİK m.308/c-f.2 hükmünün uygulanmamasına,10-Konkordato komiserlerinin görevlerinin sona erdiğinin İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına bildirilmesine,

11-Mahkememizce oluşturulan hüküm fıkrasının İİK m.288 hükmü uyarınca ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan kurumunun resmi portalında ilan olunmasına ve kararın derhal Türkiye Noterler Birliğine, İlgili Tapu Müdürlüklerine, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne, İlgili Vergi Dairesine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, İstanbul Sanayi Odasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne, PTT Genel Müdürlüğüne, SGK'ya bildirilmesine,

Dair, konkordato hakkında verilen karara karşı konkordato talep eden borçlu yönünden kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar yönünden ise tasdik kararının ilanından itibaren 2 hafta içinde İstanbul BAM nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.