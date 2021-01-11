Bitcoin çöktü!

Yeni yılın ilk günlerinde yükselişini sürdürerek 40 bin doların üzerine çıkan kripto para Bitcoin, dün yaklaşık yüzde 10 civarında değer kaybederek 25 bin dolar bandına geriledi

Bitcoin'den sonra en çok talep gören kripto paralardan olan Ethereum ve Ripple da değer kaybına uğradı.

Geçtiğimiz yıl mart ayında 3 bin 850 dolarla yılın en düşük seviyesini gören Bitcoin, o tarihten bu yana yüzde 900'lük artış göstermiş oldu. Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 30'u geçti.

Koronavirüs nedeniyle hükümetlerin para musluklarını açması ve yatırımcıların enflasyona karşı kendilerini korumaya alabilecek yatırım araçlarına yönelmesi Bitcoin'in yükselmesinde etkili oldu.

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Kripto paralara olan güvenin artmasındaki en büyük etken ana akım kurumsal yatırımcıların da Bitcoin'i artık uzun vadede yatırım yapılabilir bir araç olarak görmeye başlaması oldu.

Uzmanlar arasında kripto paralardaki yükselişi hala bir balon olarak görenler mevcut olsa da Bitcoin'in artık "dijital altın" olarak değerlendirilebileceğini savunanların sayısı da giderek artıyor.

Geçtiğimiz günlerde de yatırım bankası JP Morgan yayınladığı raporunda altına alternatif bir yatırım aracı haline gelen Bitcoin'in uzun vadede 146 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti.



