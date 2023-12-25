Bitcoin ETF başvurularında sona doğru

ABD piyasa düzenleyicisi SEC, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvuruları için son güncelleme tarihini 29 Aralık olarak belirledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen hafta spot Bitcoin ETF başvurusu yapan yedi şirketin temsilcileri ile bir araya geldi. Reuters'ta yer alan habere göre kurum, en az iki başvuru için önümüzdeki hafta sonuna kadar son değişikliklerin sunulmasını istedi.

Toplantıda BlackRock, Grayscale, ARK Investments ve 21 Shares şirketlerinin temsilcileri de yer aldı. SEC yetkilileriyle toplantılara katılan iki yönetici, kurumun 2024 yılının ilk günlerinde ETF başvurularına onay verebileceğini dile getirdi.

SEC, ARK ve 21 Shares spot Bitcoin ETF teklifi için kararını 10 Ocak'a kadar vermesi gerekiyor. Kripto piyasası, SEC'in başvurulara yeşil ışık yakmasını bekliyor. 29 Aralık tarihini ilk olarak Fox Business bildirmişti.

SEC, yatırımcı güvenliği ve manipülasyon endişeleri nedeniyle ETF başvurularına mesafeli yaklaşıyor. Kurum, birçok ETF başvurusunu reddetmişti.

Diğer taraftan kripto piyasası, yeni haftaya yükselişle başladı. Bitcoin, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,65 yükselişle 43 bin 268 dolardan alıcı buluyor. Ethereum ise 2.282 dolardan el değiştiriyor.

Reuters