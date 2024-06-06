Bitcoin tarihinin en yüksek değerine ulaştı

11 Mart 2024'te Bitcoin, 71.050 dolara ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek değerine erişti.

Kripto varlık piyasasının önde gelen isimlerinden Galaxy Digital CEO'su Michael Novogratz, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100 bin dolara kadar yükselebileceğini belirterek yatırımcıları heyecanlandırdı.

Galaxy Digital CEO'su Michael Novogratz, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, siyasi engeller ortadan kalktıkça Bitcoin'in bu yılın sonuna kadar 100 bin doları aşabileceğini söyledi. Ünlü milyarderin telaffuz ettiği rakam Bitcoin'in mevcut seviyesinden yüzde 40 daha yüksek.

Kripto meraklısı milyarder salı günü yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki hafta içinde 73 bin doları görürsek yılı 100 bin dolar civarında bitirebiliriz" dedi.

SEÇİMLER KRİTİK

Novogratz ayrıca ABD seçimlerinin de kriptolar için kritik olduğunu belirtti.

Novogratz eski başkan Donald Trump'ın, sektör için daha uygun göründüğünü, ancak kripto yanlısı söylemlerin giderek iki partili hale geldiği göz önüne alındığında, uzun vadede kimin başkan olacağının daha az önemli olacağını söyledi.

Novogratz geçtiğimiz haftalarda düzenleyici önlemlerin ve Fed'in faiz indirimlerine başlamasının Bitcoin için yeni bir ralliyi tetikleyebileceğini belirtmişti.

Geçtiğimiz ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, spot Ethereum borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylayarak piyasaları şaşırtmıştı.

ETF GİRİŞLERİ BİTCOİN'İ DESTEKLİYOR

Önceki gün Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yüksek girişlerden yararlanarak yükseldi ve kritik eşik olan 70 bin doları aştı.

ABD ekonomisine ilişkin verilerin zayıflığa işaret etmesiyle Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin artması da kripto varlık piyasasını destekliyor.