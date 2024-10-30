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Bitcoin zirveye koşuyor: Yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin zirveye koşuyor: Yükseliş devam edecek mi?
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Kripto para birimi Bitcoin yeniden tarihi zirvesi olan 74 bin dolar seviyesine yaklaştı. Uzmanlar yıl sonuna doğru Bitcoin'de yeni rekorlar gelebileceğini belirtti.

Bitcoin’de yaşanan yükseliş, Mart ayında kaydettiği 74 bin dolar rekor seviyesine yaklaşmasını sağladı.

Salı günü kripto para birimi 73 bin 564 dolar seviyesine kadar yaklaştı.

Bitcoin’deki artış, Ether ve Dogecoin gibi daha küçük dijital para birimlerinin de yükselmesini sağladı.

Dijital para biriminde yaşanan yükseliş ile piyasalarda likidite kısıntısı ortaya çıktı, bu da diğer kripto para birimlerinin de yükselmesini sağladı.

Bloomberg’in haberine göre Bitcoin’in yükselmesinde piyasaların Donald Trump’ın başkan seçileceğine dair beklentisi rol oynuyor.

Ancak anketlere göre Trump ve Kamala Harris arasında baş başa bir yarış var.

Kampanyası sırasında dijital varlıklara sıcak bir yaklaşım benimsediği için kripto para piyasası tacirleri Trump’ın seçimi kazanması beklentisinde.

Bloomberg’in haberinde yer verdiği online yatırım sitesi IG Australia Pty’den piyasa analisti Tony Sycamore, “Bitcoin Trump’ın zaferini fiyatlıyor” yorumunu yaptı.

Trump, ABD’yi “gezegenin kripto başkenti” yapacağını söylerken Harris daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor.

“Trend Bitcoin’den yana”

Kripto para piyasası hizmeti veren kurumlardan Cega’nın kurucularından Arisa Toyosaki ise Elon Musk’ın Trump kampanyasına destek vermesinin de piyasayı canlandırdığı görüşünde.

CNBC’nin haberine göre piyasalardaki risk iştahı da Bitcoin’in yükselmesinde etkili; bu ay ABD hisse senedi piyasalarında da rekorların kırıldığı görüldü.

CNBC’ye konuşan ABD merkezli kripto para yatırım şirketi Grayscale Investments’in araştırma müdürü Zach Pandl, “Bitcoin ve kripto para birimler için çoğu şey çok iyi gidiyor, Amerikan Merkez Bankası FED’in faizleri düşürmesi, kim kazanırsa kazansın kuralların esnetileceği beklentisi… Bu trendler devam ettiği müddetçe Bitcoin’in yıl sonuna doğru yeni rekorlar kırması beklenebilir” yorumunda bulundu.

Opsiyon piyasasında alım-satım yapanlar, kim kazanırsa kazansın Bitcoin’in yıl sonunda 80 bin dolara kadar yükseleceğini hesaplıyor.

ABD seçimlerinin düzenleneceği 5 Kasım’da ise piyasada oynaklığın artabileceği öngürülüyor.

BBC Türkçe

Etiketler bitcoin kripto para abd seçimleri
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