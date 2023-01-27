Borç yapılandırma paketi hazır! Son başvuru tarih belli oldu

Vergi, sigorta primi borçları ile adli ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi tamamlandı. Başvurular 30 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor.

31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Peşin ödeme halinde ise yüzde 90'a kadar borçların faizi sildirilebilecek.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş şu ifadeleri kullandı: "Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 Aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz.

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında. Faydalanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek.

Faydalanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Peşin ödeme halinde yurt içi üfe oranından yüzde 90 indirim. İdari para cezalarında ise aslında yüzde 5 indirim uyguluyoruz."