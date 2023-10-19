Borsadan 13 milyon dolarlık yabancı çıkışı

TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 12,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Ekim haftasında net 12,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 1,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Ekim itibarıyla 32 milyar 837,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Ekim'de 31 milyar 453,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 103,7 milyon dolardan 1 milyar 106,2 milyon dolara, ŞBS stokları 61,6 milyon dolardan 62,8 milyon dolara çıktı.

AA