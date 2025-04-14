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BTCTURK'ten dev satınalma

BTCTURK'ten dev satınalma
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BTCTURK, teknoloji alanındaki yetkinliğini ileriye taşımak amacıyla yazılım ve teknoloji alanında uzmanlaşmış VNGRS’yi bünyesine kattığını duyurdu. Bu satın alma, BtcTurk'ün global bir teknoloji ve finans şirketi olma vizyonunun önemli adımlarından biri oldu.

BtcTurk, yazılım ve teknoloji alanında uzmanlaşmış VNGRS’yi bünyesine kattığını duyurdu. Bu satın alma ile birlikte, BtcTurk Teknoloji’nin yazılım geliştirme kapasitesinin artırılması ve kullanıcı deneyiminin daha da iyileştirilmesi hedefleniyor. Şirket, bu birleşme ile finansal teknolojiler adına, sektörde rekabet gücünü artırmayı ve gelecekteki büyüme stratejilerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu stratejik satın alma ile birlikte, VNGRS’nin kurucu ortağı ve CEO’su Deniz Oktar, BtcTurk Teknoloji’nin CEO’su olarak görev alacak. Ayrıca, VNGRS’nin CTO’su Barış Can Daylık da BtcTurk Teknoloji bünyesinde CTO olarak görev alacak.

‘BU BİRLEŞME, DAHA GÜÇLÜ BİR TEKNOLOJİ ALTYAPISI SUNMA HEDEFİMİZİN BİR PARÇASIDIR’

 BtcTurk kurucusu ve CEO’su Kerem Tibuk bu önemli gelişmeyle ilgili olarak şunları söyledi:

 “BtcTurk olarak 12 yıllık deneyimimizle, Türkiye’de Self Servis Finansal Teknolojiler alanında öncülük etmeye devam ediyoruz. VNGRS’nin tecrübesini ve mühendislik gücünü BtcTurk Teknoloji çatısı altına dahil etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu birleşme, kullanıcılarımıza daha güvenli, yenilikçi ve güçlü bir teknoloji altyapısı sunma hedefimizin bir parçasıdır.”

BtcTurk Teknoloji’nin yeni CEO’su Deniz Oktar ise “VNGRS olarak yıllardır geliştirdiğimiz yazılım ve mühendislik yetkinliklerimizi, BtcTurk’ün geniş ekosistemine entegre etmek için sabırsızlanıyoruz. Bu iş birliği, teknolojik inovasyonu hızlandıracak ve sektöre yön veren çözümler geliştirmemize olanak tanıyacaktır” dedi.

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DHA

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Etiketler btcturk VNGRS satın alma
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