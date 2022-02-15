Bütçeye vergi dopingi! Bütçe artıya geçti

Merkezi yönetim bütçesi ocak ayında 30 milyar lira fazla verdi. Faiz dışı dengedeyse 44,3 milyar liralık fazla var.

Aralık 2021’de bütçe açığı 145,74 milyar TL ile rekor kırmıştı. Yıllık bütçe açığının dörtte üçü söz konusu ayda kaydedilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ocakta merkezi yönetim bütçe giderleri 146 milyar TL, bütçe gelirleri 176 milyar lira.

Geçen yılın aynı ayında açık 24 milyar 154 milyon TL olurken faiz dışı açıksa 2 milyar 211 milyon TL olmuştu.

Ocak ayında 146 milyar liralık bütçe giderlerinde faiz harcamaları 14,23 milyar TL, faiz hariç harcamalarsa 131,73 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vergi gelirleri hızlı arttı

Bütçe gelirinin artmasında vergi gelirleri tahsilatının geçen yıla göre yüzde 86,1 oranında artması etkili oldu.

Verilere göre vergi gelirleri 147,42 milyar TL, genel bütçe vergi dışı gelirleriyse 26,74 milyar TL

Kurumlar vergisi kalemindeki artışsa ilgili ayda yüzde 2 bin 962.