Çalışma başlatıldı: Vergi mükelleflerine yakın takip!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 172 binin üzerinde mükellefi yakın takibe aldı. Vergi kayıp ve kaçağı önlemek için mükellefler yakından izlenirken, akaryakıt sektöründeki muhtemel vergi kayıp ve kaçağını önlemek için de çalışma yapılıyor.

172 BİN MÜKELLEF İNCELENDİ, RİSKLİLER BELİRLENDİ

Vergi mükellefler Hazine ve Maliye Bakanlığı radarında. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalarda 172 bin 433 vergi mükellefi analiz edildi. E-ticaret, akaryakıt, gayrimenkul, otomotiv, kozmetik sektörleri başta olmak üzere birçok sektördeki mükellefler incelemeye alındı.

İlk 6 aya dair incelenen 172 bin mükellefe dair yapılan tespitlerde riskli bulunan mükelleflere ilişkin bilgiler ilgili kurumlara iletildi. Yılın kalan kısmında ise vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için de adımlar atıldı. Bu çalışmaların da yapay zekâ teknolojisi ile desteklenmesi hedefleniyor.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı çalışmalarına dair hazırlanan raporda, cari dönemde faal olup, sahte belge düzenlediği tespit edilen mükelleflerin görev havuzunda bekletilmeksizin doğrudan incelenmesi ve dosyaların vergi müfettişlerine gönderilmesi de istendi.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNE VERGİ İNCELEMESİ

Özellikle akaryakıt sektöründe ortaya çıkması muhtemel vergi kayıp ve kaçağını en aza indirmek amacıyla da ayrı bir çalışma yapıldı. Sektörün risk unsurlarını belirleme, belirlenen risk unsurlarının da elde edilen veriler ışığında analizlerinin yaparak riskli mükelleflerin tespit edilerek incelenmesi hedefleniyor. Bu konuda da sistemin geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.