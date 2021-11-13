4 kişilik ailenin ''yaşayabilmesi için'' gereken en düşük maaş açıklandı

DİSK asgari ücret taleplerini haftaya açıklayacak. DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “2 kişinin çalıştığı 4 kişilik haneye 10 bin liranın üzerinde ücret girmeli” diyor.

Ekonomik yükün altında ezilen toplum, gelecek ay başlayacak asgari ücret pazarlığına odaklanmış durumda. Enflasyon ve seçim tartışmaları arasında bu sene erken başlayan asgari ücret tartışmalarında ise Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) talepleri merakla bekleniyor.

Birgün gazetsinden Rıfat Kırcı'nın haberine göre DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede iktidarın seçim kaygılarıyla hareket ettiğini belirterek “Türkiye asgari ücretliler toplumuna dönüştü. Biz de bunun bilinciyle taleplerimizi hazırladık. Haftaya cuma taleplerimizi açıklayacağız” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE 4 ÖNEMLİ KRİTER

Çerkezoğlu, talepler hazırlanırken uyguladıkları 4 kriteri şu şekilde özetledi: “Birincisi asgari ücretin bütün uluslarası sözleşmelerde olduğu gibi işçinin bütün ailesiyle geçinebilecek bir ücret üzerinden hesaplanması lazım. Hâlâ Türkiye’de tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor. İkincisi dolar kuru, altın ve enflasyon karşısında asgari ücretin yaşadığı erimenin giderilmesi lazım. Özellikle gıda enflasyonundaki durum ortada. Üçüncüsü asgari ücretin büyümeden yani milli gelirden payını alması lazım. Yani sadece enflasyona ezdirmedik demek yeterli değil, aynı zamanda büyümeden de payını alan bir asgari ücret olmalı. Çünkü mesele sadece asgari ücretin artışı değil alım gücünün de korunması. Dördüncüsü de asgari ücretin vergiden muaf olması ve bütün kesinti yükünün hazineden karşılanarak net olarak ödenmesi. Bu noktada da bir asgari ücret belirlenirse işçilerin talepleri karşılanır.”

2 KİŞİNİN MAAŞI EN AZ 10 BİN TL OLMALI

Enflasyona ve açlık sınırına da değinen Çerkezoğlu talep edecekleri rakama dair şunları söyledi: “Aynı zamanda açlık ve yoksulluk sınırının da baz alınması lazım. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması için gerekli olan tutar ve 3 bin liranın üzerinde. Yoksulluk sınırı da 10 bin liranın üzerinde. Dolayısıyla biz diyoruz ki; bir evde 2 kişi çalıştığı zaman o eve yoksulluk sınırının üzerinde bir gelir girebilsin. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak belirlendiğinde asgari ücretin bütün bu olumsuz tablonun içinde insanca yaşayacak bir düzeyde olması mümkün. TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarında bile gıda enflasyonu 27,4. Ve dar gelirlinin asgari ücretlinin gıda harcamaları gelirine göre ortalama daha fazla olduğu için gıda enflasyonu asgari ücretliye yüzde 40 bandında. Bütün bunların göz önünde bulundurulması gerekli. Ayrıca milli gelirden pay alan asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor.” 2021 asgari ücret belirlenirken DİSK’e yönelik eleştirilere de cevap veren Çerkezoğlu “Geçen yıl 3 bin 800 lira olsun demiştik. O zaman DİSK için ‘olmayacak bir şey talep ediyor’ diyenlere daha yıl bitmeden gelinen aşamayı hatırlatmak lazım. Daha kasımın ortasındayız ve asgari ücret için geçen sene talep ettiğimiz 3 bin 800 lira rakamının değerlendirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

TOPLUMLA YAPILAN EN BÜYÜK SÖZLEŞME

Genel Başkan Çerkezoğlu, taleplerine yönelik eylemler düzenleyeceklerini belirterek Türk-İş’le yapılacak temasları önemli bulduğunu aktardı. Çerkezoğlu şöyle konuştu: “Türk-İş’le dönem dönem ortak açıklama yapıyoruz. Bu yıl da asgari ücretin belirlenmesine yönelik temel ilkelerde biz yine ortak açıklamayı önemsiyoruz.”

Asgari ücret komisyonuna karşı eleştirilerini de dile getiren Çerkezoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Komisyonda karar oy çokluğuyla alınıyor. 15 kişiden işçileri temsil eden sadece 5 kişilik bir heyet var. İşçi heyetinin tamamı Türk-İş’ten belirlenen temsilciler. Ancak asgari ücretin belirlenme yönteminin de biz doğru olmadığını yıllardır söylüyoruz. Asgari ücret devletin toplumla yaptığı en büyük sözleşme. Dolayısıyla asgari ücretin masa başında değil grev hakkının olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerekli.”

Birgün