5.1 milyon emeklinin maaş zammı için geri sayım başladı

Yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi ve 1.9 milyon memur emeklisinin 2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı. KESK temsilcisi ise toplantıda yer almadı. Bakan Sarıeroğlu, "Devletimizin imkanları çerçevesinde kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin beklentilerini karşılama çabası içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi. Çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmediğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Aile yardımı dahil en düşük memur aylığında 2002'den bu yana yüzde 97, aile yardımı dahil devlet memuru ortalama aylığında da yüzde 61 oranında reel bir artış sağlanmıştır" diye konuştu. Sarıeroğlu, 14 Ağustos'ta tekliflerini sunacaklarını belirtti. Ali Yalçın da "Verilecek kararlar; kamu görevlilerinin sorunlarını çözmeli, beklentilerini karşılamalı" dedi.

MASADAKİ TALEPLER

MEMUR-SEN: 3 alternatifli zam teklifi hazırladı. Bunlar şöyle:

* Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına 2018'de yüzde 10 + 6, 2019'da yüzde 10 + 8 zam.

* 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019'dan itibaren taban aylıkta 75'er lira net artış. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına da 2018'de yüzde 7 + 7, 2019'da yüzde 7 + 7 zam.

* 1 Ocak 2018'de ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam. 2018'de yüzde 6 + 6, 2019'da yüzde 10 + 8 zam.

TÜRKİYE KAMU-SEN: 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10 + 10 artış ve ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8 + 8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı.

KESK: En düşük kamu çalışanı maaşının yardımlar hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.

Toplu sözleşme görüşmelerine başkanlık eden Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, bu ay içerisinde engelli memur ataması yapacaklarını söyledi.

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