Açlık sınırı durmuyor!

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi, ekim ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nı yayımladı.

Buna göre ekim ayında açlık sınırı 2 bin 362 liraya yoksulluk sınırı ise 8 bin 169 liraya yükseldi. Öte yandan İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 533 liraya yükseldi. BİSAM’ın her ay düzenli olarak açıkladığı raporda şu ifadelere yer verildi:

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapılması gereken harcama tutarı 2 bin 362 TL. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarı. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 169 TL.”

Enflasyondaki artış 4,7 kat

BİSAM, raporuna göre 17 yılda açlık sınırı beş kattan fazla arttı. 2003 yılı ekim ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 15,22 TL’ye sağlıklı beslenebilirken artık 78,72 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yılda açlık sınırı 5.17 kat arttı. Aynı dönemde enflasyon artışı ise 4.76 kat oldu.

Harcamalarda en yüksek pay süt ve süt ürünlerinde

Rapora göre günlük harcamalar bazında ekimde en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünlü grubunun 28,63 TL’lik harcama gereksinimi oldu.

Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36,4 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı yüzde 28,5 ile ikinci sırada.

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 13; ekmek ve makarna için ise pay yüzde 9,8.

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