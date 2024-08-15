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Açlık ve yoksulluk sınırı bir kez daha yükseldi

Açlık ve yoksulluk sınırı bir kez daha yükseldi
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DİSK Birleşik Metal-İş’e bağlı BİSAM'ın yaptığı araştırmaya göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin 423 lirayı bulurken yoksulluk sınırı 67 bin 186 lira ulaştı.

DİSK Birleşik Metal-İş’e bağlı BİSAM tarafından yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre asgari ücret enflasyon karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.


TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) Temmuz 2024 için 19 bin 423 lira oldu.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 67 bin 186 lira olarak gerçekleşti.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösteriyor.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 5.421 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 5.148, 15-18 yaş bir genç için 5.441, 4-6 yaş arası bir çocuk için 3.413 lira oldu.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 19 bin 423 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. 

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 67 bin 186 liraya ulaştı.

Tek başına yaşayan birinin, sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 31.181 lira olmalıdır. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 31.181 lira olarak tespit edildi.

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