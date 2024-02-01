Almanya 4 günlük mesaiyi deniyor

Almanya'daki 45 şirket ve kuruluş, önümüzdeki altı ay boyunca haftada dört günlük mesai uygulamasını test edecek.

Proje kapsamında çalışanlar maaşlarını tam alacak, ancak daha az mesai yapacaklar.

Uygulamayı savunanlar, çalışanların verimliliğini artıracağı için, uygulamanın kalifiye eleman açığına kısmi bir çözüm olabileceğini belirtiyor. Ayrıca çeşitli nedenlerle haftada beş gün çalışmaya müsait olmayan kişilerin de bu şekilde istihdam edilebileceği ifade ediliyor.

Daha önce İngiltere'de de haftalık dört günlük mesai uygulaması denenmiş, araştırmaya katılan 61 şirketten 56'sı, test aşaması sona erdikten sonra da uygulamayı sürdürmeye karar vermişti.