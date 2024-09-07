Asgari ücret ve yaşam maliyeti grafiği gerçeği gözler önüne serdi

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe "Asgari ücret yaşam maliyetleri karşısında eridi" diyerek İstanbullunun yaşam maliyetini verilerle ortaya koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, İstanbul'daki yaşam maliyetlerine ilişkin veriler açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökce, "Asgari ücret yaşam maliyetleri karşısında eridi" dedi. Gökçe'nin paylaştığı veriler şöyle:

"Bu yıl Ocak ayında asgari ücretin İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetine oranı yüzde 32 seviyesindeydi. Bugün yüzde 24,6'ya düştü.

2023 yılından itibaren asgari ücretin İstanbul'da yaşam maliyetini karşılama oranı bakımından en kötü ay yüzde 24 ile 2023 Haziran ayıydı. O tarihten itibaren yapılan ara düzeltmelerle oran hep yüzde 30-24 bandında kaldı."

Asgari ücrete zam yapılmadığı için yıl sonunda en düşük oranın görüleceğini belirten Gökçe, "Maaşlar yaşam maliyetleri karşısında eriyecek. Yaşam maliyetleri artarken gelirler maliyetleri daha da karşılayamaz bir hale gelecek" dedi.

Gökçe, "Enflasyon dar gelirlilerden, çalışanlardan, emekçilerden alınan ağır ve haksız bir yaşam vergisidir. Enflasyonun tüm ağırlığı ne yazık ki çalışanların sırtına vuruluyor, çalışanlar, emekliler, memurlar enflasyonun altında eziliyor" ifadelerini kullandı.