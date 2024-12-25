Asgari ücret zammının ardından açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı...

Dün akşam açıklanan 2025 yılı asgari ücret zammına yönelik tepkiler devam ederken bugün de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, aralık ayı açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Yeni asgari ücret zammı beklentilerin çok altında sadece yüzde 30'uk bir zamla net 22 bin 104 TL olarak açıklanırken kamuoyunda büyük tepki çeken 2025 yılı asgari ücreti bugün açıklanan açlık sınırının bile altında kaldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, aralık ayı açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

İlgili raporda aralık ayında açlık sınırının 23 bin 256 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 71 bin 48 TL'ye yükseldiği bildirildi.

2025 asgari ücretinin belirlenmesinin ardından paylaşılan raporda, “Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret, daha uygulanmadan açlık sınırının 1152 lira altında kaldı” denildi.

Konuyla ilgili paylaşılan rapordan öne çıkanlar ise şöyle oldu:

"Açlık sınırı, bu yıl sonuna kadar 17 bin lira olarak uygulanan asgari ücretin 6 bin 46 lira üzerine çıktı. Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret ise daha uygulanmadan açlık sınırının 1152 lira altında kaldı. Diğer bir ifadeyle asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece 28 günlük beslenme harcamalarına yetecek. Yeni asgari ücret yoksulluk sınırının ise üçte birini bile karşılamıyor. Buna göre ailede iki kişinin asgari ücretle çalışarak kazanacağı ücret bile yoksulluk sınırına ulaşmıyor.

2024 yıl sonu enflasyonu TÜİK’e göre bile yüzde 46-47 seviyesinde gerçekleşecek. Yapılan yüzde 30 oranındaki zam 2025 yılı asgari ücretinin, daha başlangıçta 2024 yılı asgari ücretinin reel olarak yüzde 11-12 oranında altında kalmasına yol açacak. Bu reel gerileme enflasyonla mücadelenin tüm faturasının ücretlilere yüklenmek istendiğini ve ücretlileri zor bir yılın beklediğini de gösteriyor.

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurta için aylık olarak yapılması gereken harcanmanın tutarı aralıkta bir önceki aya göre 131 lira, yıllık olarak ise 2 bin 94 lira artarak 6 bin 631 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira, geçen yıla göre ise 105 liralık artışla 461 lira oldu.

Bir önceki aya göre 28 lira artarak 4 bin 591 liraya yükselen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise 866 lira arttı. Meyve için harcanması gereken para önceki aya göre 427 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 768 lira artarak 2 bin 267 lira oldu. Sebze için harcaması gereken tutar ise önceki aya göre 100 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 174 lira artarak 3 bin 455 lira olarak hesaplandı.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama aralıkta 138 lira artarak 2 bin 49 liraya, pirinç ve bulgur harcamaları 21 lira artarak 873 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 25 liralık artışla 626 liraya yükseldi. Şeker, bal, pekmez, reçel harcaması önceki aya göre 13 lira artarak bin 557 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 746 lirada kaldı.