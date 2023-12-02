Bakan Işıkhan asgari ücrette rakam beklerken söz verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 zamlı asgari ücret için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleşmesi beklenen toplantısının 11 Aralık'a ertelendiğini duyurmuştu. Asgari ücret zammıyla ilgili milyonlarca çalışan Bakan Işıkhan rakam beklerken, söz verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla, hassasiyetle yürüteceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) bir otelde düzenlenen "Ortak Yarınlar Programı" ödül töreninde, söz konusu sosyal sorumluluk olduğunda hiçbir girişim ve projenin kaybetmeyeceğini ifade etti.

"Kıymetli olan hiç kuşkusuz, taş üstüne taş koyacak, ülkemiz, milletimiz, insanlık ve çalışma hayatının geleceği adına sosyal sorumluluk üstlenerek çözüm üretmek, elini taşın altına koymak ve insanlığa katkı sağlamaktır" diyen Işıkhan, atılan her bir adımı, geliştirilen her bir projeyi insanlığın birikimine katkı sağlayan değerli bir girişim olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Işıkhan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında artık her alanda sadece kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye yok, kendi gücüyle koşmaya azmetmiş bir Türkiye var. Bunda en büyük pay, çalışan, üreten, ürettiğini katma değere dönüştüren girişimci kardeşlerimize, yatırımcı firmalarımıza, istihdama destek veren işverenlerimize, sosyal paydaşlarımız olan sendikalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza aittir. Hepimizin ortak hedefi ülkemizin dirliği ve birliği, milletimizin huzur ve refahıdır. Bu hedefe ancak birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz."

Üçlü danışma kurulunu 5 yıl aradan sonra tekrar topladıklarını, çalışma hayatının gündemine dair sorunları çözüm önerileriyle birlikte ele alan çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, istişare anlayışlarının gerektirdiği şekilde bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarını düzenli olarak işletmeye devam edeceklerini kaydetti.

11 Aralık'ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarına başlayacaklarını hatırlatan Işıkhan, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimizle birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

YILDA TEK ZAM TARTIŞMALARI

11 Aralık'ta başlayacak olan pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan AK Parti iktidarı bu yıl asgari ücrette eski plana dönüldüğünü ve 2024 yılı için asgari ücrete tek 1 zammın yapılacağını açıklamıştı. İktidarın bu kararı sonrasında Türk-İş Başkanı Ergun Atalay çok sert tepki göstermiş "hiç vermeyin, zam da vermeyin, para da vermeyin" diyerek bu karara tepkisini göstermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili açıklamasında, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretle ilgili, "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak.' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın" diye konuşmuştu.

Pazarlıkların başlayacağı rakam

Enflasyon hesabına göre asgari ücrete zam görüşmelerinde pazarlıkların az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar ?

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.

Güncel açlık sınırı ve yoksulluk sınırı ne kadar ?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım 2023 sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasımda 228 lira daha artarak 15 bin 648 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da bin 187 lira daha artarak 45 bin 46 liraya tırmandı. Son bir yılda açlık sınırı 6 bin 991 lira, yoksulluk sınırı da 19 bin 624 lira artış kaydetti. Raporda, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 228 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 923 lira yükselerek 29 bin 398 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 187 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 6 bin 991 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 633 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son 12 ayda toplam 19 bin 624 liralık artış gösterdi.

Türk-İş heyetinde 4 işçi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı zammı gelir mi ?

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti.

imdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

Asgari ücret için yüzdelik tahminler

Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.

Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.

Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.

Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.