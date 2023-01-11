Bakan Nebati açıkladı: EYT kredisinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesi için işverenlere 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vadeyle kredi verileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle şirketler için öngörülmeyen bir maliyet olacağını belirten Nebati, "Bir firma öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Alacağız doğrudan kişinin hesabına parayı yatıracağız. Oldukça düşük maliyetli olacak" dedi.

EYT için işverene verilecek kredi desteğinin ayrıntılarını açıklayan Nebati, "36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek" diye konuştu.

"İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI İÇİN BANKALARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

"İkinci el konut kampanyası olacak mı" sorusunu yanıtlayan Nebati şunları söyledi: "İkinci elle ilgili ilk başladığımızda ikinci ele vermeyelim dedik. Şimdi bakıyoruz ki, ikinci elle ilgili de bir talep var. Bu kampanyalar dışında bankalarla görüşerek ikinci elde bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir."

"TALEBE GÖRE KREDİ MİKTARINI ARTIRABİLİRİZ"

Orta gelirlilere yönelik kampanyaya ilişkin konuşan Bakan Nebati, pazartesi gelecek taleplere göre kredileri artırabileceklerini söyledi.

"RAYİÇ BEDEL SORUNU UZLAŞMAYLA ÇÖZÜLECEKTİR"

Rayiç bedelle ilgili çalışma hakkında konuşan Bakan Nebati şunları kaydetti: "Rayiç bedellerle gerçek değer arasında marj açıldı. Vatandaş niçin gerçek değeri yansıtmıyor, bunu çözmemiz lazım. Çünkü vergilerden dolayı. Vatandaşın memnuniyeti, bakanlığın iradesi ve aynı zamanda belediyelerin de gelirlerinin aynı seviyede devam etmesi konusunda ortaya konacak uzlaşmayla bu işin çözüleceğine inanıyoruz. Bu gerçek bir reformdur. Bunun gerçekleştirilmesi lazım. Yetişirse ilan edeceğiz, yoksa seçimden sonra."

"ENFLASYON HARİÇ GÖSTERGELERDE İYİLEŞME VAR"

Enflasyonla ilgili konuşan Bakan Nebati "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var" dedi.

"GİYİM VE AYAKKABI SEKTÖRÜ İNDİRİMLERİ OCAK AYINA ÇEKEBİLİR"

Bakan Nebati, giyim ve ayakkabı sektörüne indirimleri erkene çekme çağrısı yaptı. Nebati "Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir" diye konuştu.

AA