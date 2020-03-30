''Böyle zamanda ödeme yapamıyorsa İşsizlik Fonu kapatılsın''

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülkenin alt gelir grupları ve ücretliler için açıkladığı ekonomik tedbirlere karşın, iktidarın açıkladığı 100 milyar liralık tedbir paketinde şirketlere öncelik tanınmasına tepkiler sürüyor.

"BÜYÜK PROJELER UNUTULSUN"

Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programında koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler tartışıldı. Ciner Medya Grubu Londra Temsilcisi Cüneyt Başaran ve Habertürk ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım, hükümetin bu dönemde büyük projelerden vazgeçmesi gerektiğini ve önceliğin vatandaşın geçim sorununa vermesi gerektiğini vurguladılar.

"EN UCUZ PARA IMF'DE"

Ciner Medya Grubu Londra Temsilcisi Cüneyt Başaran, hükümetin bu dönemde para bulmak için çok fazla seçeneğinin olmadığına dikkat çekerek "Ya para basacak, ya da dışarıdan borç bulacak. Bunun için de en cazip seçenek IMF. Birçok ülke kredi için IMF'ye başvurdu. Zaten dünyada en düşük faizle borç alınacak kurum IMF'dir" dedi.

"BÖYLE BİR DÖNEMDE ÖDEME YAPAMIYORSA İŞSİZLİK FONU KAPATILSIN"

Başaran, ABD ve İngiltere'nin açıkladığı ekonomik tedbir paketinde önceliğin vatandaşlara ve küçük işletmelere verdiğine dikkat çekerken, Abdurrahman Yıldırım'dan ise İşsizlik Fonu önerisi geldi.

İşsizlik Fonu'nda biriken paranın bu dönemde vatandaşlara kaynak olaak aktarılması gerekiğini söyleyen Yıldırım "Eğer böyle bir zamanda ödeme yapamıyorsa İşsizlik Fonu kapatılsın" diye konuştu.

Ebru Baki de 'kapatılsın tabii' diyerek Yıldırım'a destek verdi.