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DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
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Asgari ücret müzakerelerinde masada yer almayacak sendikalardan biri olan DİSK, yeni asgari ücrete yönelik talebini açıkladı.

Türkiye'de milyonların gözü 10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret maratonuna çevrilirken, görüşmeler öncesi taraflardan talepler gelmeye devam ederken DİSK de asgari ücretle ilgili geniş kapsamlı bir rapor yayımlarken, bu raporda taleplerini sıraladı.

Konfederasyon asgari ücretin belirlenmesinde geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Asgari ücret artışında yoksulluk sınırının bir kriter olarak dikkate alınması gerektiğini belirten DİSK hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmasını talep etti.

Türk-İş'in son araştırmasına göre kasımda yoksulluk sınırı 66 bin 976 olarak belirlenmişti. Bu veri üzerinden hesaplandığında DİSK'in talebi yaklaşık 33 bin 500 TL'ye işaret etti.

2024 Kasım itibarıyla en düşük memur maaşının 39 bin TL, kamu işçilerinin en düşük çıplak brüt ücretinin 41 bin TL (net yaklaşık 33 bin TL) civarında olduğunu belirten DİSK, asgari ücretin en az kamu işçisi ücreti ve an az memur maaşı dikkate alınarak hesaplanması gerektiğini ifade etti.

Vergi ile ilgili talepler de yer aldı

DİSK yüksek enflasyon ortamında asgari ücretin yıl içinde tekrar belirlenmesi gerektiğini belirtti.

DİSK'in listesinde vergiyle ilgili talepler de öne çıktı. Buna göre konfederasyon asgari ücrete sağlanacak vergi muafiyeti ve desteği yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oranın yüzde 10’a düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücret vergi istisnasının vergiden değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanması gerektiğini belirten DİSK, işverenlere uygulanan 5 puanlık prim desteğinin çalışanlara da uygulanmasını talep etti.

DİSK damga vergisinin de kaldırılarak çalışanların gelirlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Etiketler asgari ücret disk asgari ücret talebi
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