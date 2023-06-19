DİSK'in asgari ücret zam talebi ortaya çıktı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete ilişkin tespit ve taleplerini açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ara zamma yönelik yaptığı ikinci toplantı bugün sona ererken, DİSK’ten asgari ücrete ilişkin öneriler geldi.

DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önerilerini açıklayan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret belirlenirken bir evde iki kişinin çalışması halinde o eve yoksulluk sınırının üstünde gelir girmesi güvence altına alınmalıdır” diyerek BİSAM’ın son açıkladığı yoksulluk sınırına işaret etti.

BİSAM’ın dört gün önce açıkladığı yoksulluk sınırı verisi 34 bin 838 TL idi. Buna göre DİSK asgari ücretin en az 17 bin seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

Başkan Çerkezoğlu asgari ücrete dair atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

Türkiye asgari ücretliler topluluğu olmaktan kurtarılmalıdır.

İşçi sınıfının asgari ücret cenderesinden kurtulması için sendikalaşmanın ve grev ve toplu sözleşme başta olmak üzere sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kalkması gerekmektedir.

Acilen atılması gereken adım ise teşmil yoluyla toplu iş sözleşmelerinin kapsamının genişletilmesidir.

Asgari ücret belirlenirken bir evde iki kişinin çalışması halinde o eve yoksulluk sınırının üstünde gelir girmesi güvence altına alınmalıdır.

Kamu işçileri ve özel sektör işçileri arasındaki ücret farkları ortadan kaldırılmalıdır.

En düşük emekli aylığı da asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir.