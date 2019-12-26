DİSK'ten asgari ücret açıklaması

2020 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun(Türk-İş) şerh kararına rağmen asgari ücret oy çokluğu ile 2020 yılı için net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Açıklanan rakama tepki gösteren Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, insan onuruna yaraşır ücret mücadelelerinin süreceğini söyledi.

‘HÜKÜMET İŞVEREN BİRLİĞİ İLE BELİRLENDİ’

Belirlenen rakamın insan onuruna yaraşır bir ücret olmadığını söyleyen Çerkezoğlu, “Bir kere daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren ve hükümetin birlikte verdiği kararla insan onuruna yakışır bir asgari ücretten çok uzak, enflasyon karşısında değer kaybeden bir ücret belirlenmiş oldu. Biz asgari ücretin gerçek bir toplu pazarlık ile belirlenmesi gerektiğini, uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu böyle olmadığı içindir ki sürekli işverenler ve hükümet tarafından açlık sınırının bile altında bir ücret reva görülüyor” dedi.

‘MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Asgari ücrete aylık 300 günlük 10 TL gibi bir artış yapıldığını ifade eden Çerkezoğlu, “Bu ücret bir yıl boyunca çarşıdaki, pazardaki gerçek enflasyonun çok altında. Belirlenen rakam, bırakın işçinin ailesi ile birlikte yaşamasını tek bir işçinin yaşaması için gerekli olan asgari geçim maliyetinin de çok altında. Dolayısıyla böyle bir asgari ücret kabul edilemez. Biz insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mücadelemizi sürdüreceğiz” diye belirtti.

Sendikalı, sendikasız bütün işçileri omuz omuza mücadeleye çağıran Çerkezoğlu, mücadele programlarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını aktardı.