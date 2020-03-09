Emekliler Derneği’nden emekli promosyonu için dikkat çeken çıkış

Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon tutarlarıyla ilgili açıklama yapan Emekliler Derneği’nin Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz şunları kaydetti:

Bankaların getirdiği promosyon sonrası emeklilerin gözü bu haberde… Başka bankaya taşıma işlemi nasıl yapılır?

“Şubat 2020 sonunda yenilenmesi gereken protokollerin, günün gereklerine ve kamu çalışanlarına verilen promosyonlara göre güncellenmesi gerektiğini yıllardır savunuyoruz.

Hatta, özel bankalarla sürdürdüğümüz promosyon çalışmalarıyla kazandığımız tecrübelerimizi, kamu bankalarıyla yapılan pazarlığa da yansıtmak istediğimizi defalarca ifade etmiş, Dernek olarak pazarlık masasında olmaya hazır olduğumuzu da belirtmiştik. Yaklaşık 13 milyon emeklinin gururunu incitmeyecek rakamlarla yeni bir pazarlık sürecinin yaşanmasını istemiştik.

Ancak bugün rakamlar açıklandı. Kamu bankaları için uygulanacak artış oranı da %66 olarak belirlendi. Buna göre devlet bankalarınca 3 yıl için; maaşları 1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL; maaşları 1500-2500 TL arasında olanlar için 625 TL; 2500 TL ve üzeri maaş alanlar için de 750 TL promosyon ödenecek.

‘BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK’

Bu rakamlar, emeklilerimizin ve emeklilerin promosyon hakkına kavuşmasının yegane mimarı olan Türkiye Emekliler Derneği’nin beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır.

Her ne kadar, Şubat 2017 ve Şubat 2020 dönemini kapsayan 3 yılda enflasyon rakamı %42,3 olsa da, %66 oranındaki promosyon artışı düşük kalmıştır. Bunun nedeni ise üç yıl önce belirlenen promosyon rakamlarının son derece düşük bir seviyeden başlatılmış olmasıdır.

Fakat unutulmamalıdır ki; bu rakamlar tıpkı tarım sektöründe açıklanan, taban fiyatlar gibidir. Yani kamu bankalarınca uygulanacak promosyon rakamlarıdır. Özel bankalardan beklentimiz ise bu rakamların çok daha üzerinde bir promosyon oranı belirlemeleri ve emeklilerimizin beklentilerini karşılamalarıdır.

1500 TL’ye kadar aylık alan insanlar zaten zor durumda olan emeklilerimizdir. Yılda 167 TL promosyon demek, günlük 45 kuruş demektir. Bir ekmek parası bile değildir. Emekli 3-4 günlük promosyonuyla ancak 1 ekmek alabilir. Bu gerçeği de, emekliye bu rakamları layık görenlerin vicdanına bırakıyoruz.

Özel bankaların da bu gerçekleri görerek; daha insancıl rakamlarla emeklilerimizin karşısına çıkacaklarına inanıyoruz. Emekli dilenci değildir, promosyon da bahşiş değildir. Tıpkı çalışanlarda olduğu gibi bir hakkın iadesidir. Bankalarımız bu bilinçte olmalıdır. Emekli, toplumun en çok saygı hak eden kesimidir. Bu toplumun anasıdır, babasıdır, atasıdır. Bunu kimse unutmasın.”