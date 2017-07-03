Emeklilerin, memurların ve işçilerin enflasyon farkı açıklanıyor

Emeklilerin, memurların ve işçilerin beklediği gün geldi. Memur ve emeklilerin Temmuz zamları bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ilk 6 aylık enflasyon verileri, maaşlarda yapılacak artışı ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammının oranını, memurlar ve memur emeklileri de enflasyon farkının oranını öğrenecek.

Kamu işçilerinin ise bugün imzası atılacak toplu sözleşme ile 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin maaş zamları açıklanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de o kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.18 zam göründü. Beklenti anketlerindeki yüzde 0.30'luk enflasyon tahmini gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6.48 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aylık ödeme günlerinde bu orana göre artırılmış maaşlarını ceplerine koyacak.

Memurlar ve memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 4 zamma ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 6 aylık yüzde 6.48'lik enflasyon tahmini tutarsa, fark yüzde 3.48'i bulacak. Bu durumda memur emeklileri yüzde 4 zam + yüzde 3.48 enflasyon farkı alacak. Memur emeklileri, Temmuz maaşlarını bayram nedeniyle şimdiden cebine koydu. 3 Temmuz'da zam oranının belli olmasının ardından ay içerisinde çifte artışın getirdiği zam farkı ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında alacak. Memurlara da zamlı maaşları 15 Temmuz'da ödenecek. Zam oranı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 493 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 827,62 liradan 881,25 liraya yükselecek. Taban maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 184 liradan bin 260 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 932,23 liraya çıkacak.

İŞÇİYE ENFLASYON FARKI

Yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmede de anlaşma sağlandı, 2017-2018 yılı maaş zamlarına ilişkin imza töreni bugün yapılıyor. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakan Binali Yıldırım artış oranlarını kamuoyu ile paylaşacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde Türk-İş yüzde 18 zam, seyyanen iyileştirme talep ederken hükümetin teklifi ise yüzde 6+3 oldu.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bugün saat 11.00'de Başbakan Yıldırım başkanlığında Türk-İş Başkanı Ergun Atalay'ın da katılımıyla işçilerin toplu iş sözleşmesi imza törenini düzenleyeceklerini söyledi. Yaklaşık 1 buçuk aydır yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Müezzinoğlu, "İşçilerimizin enflasyona karşı korunması, enflasyona ezdirilmemesi ve enflasyonun üzerinde bir artışı sağlayabilmek adına onların taleplerini karşılamaya gayret ettik" dedi.