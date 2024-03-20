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Emeklilik sistemi değişiyor; yaşa göre maaş dönemi başlıyor

Emeklilik sistemi değişiyor; yaşa göre maaş dönemi başlıyor
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AK Parti iktidarının bir süredir üzerinde çalıştığı yeni emeklilik sisteminde detaylar belli olmaya başladı. İktidarın masasındaki çalışmada "yaşa göre emekli maaşı" düzenlemesi de yer aldı...

İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler doğrultusunda emeklilik hakkı ve yaşı da yeniden tanımlanacak.  Bu kapsamda, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak. 

Emekli kök aylığının en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira bandına çıkarılması için çalışmalara hazirandan önce başlanması planlanıyor. Üzerinde durulan formüllerden biri de vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi oldu. 

Söz konusu düzenleme eğer uzlaşıya varılırsa çalışma hayatını tekrar kurgulaması öngörülen yeni İş Kanunu’na eklenecek. Bu kapsamda emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da silbaştan tanımlanabileceği ifade edildi.

Emeklilere, sigorta primi ve sigorta gün sayısından bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre standart taban aylık bağlanması sağlanmasını amaçlayan seçenek de masada. Bu seçeneğin benimsenmesi halinde, emeklilik için gereken sigorta gün sayısı ve pirim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanı belirlenecek.

Emekli olan kişi bu tabanın altında maaş alamayacak. Yani 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira emekli maaşı alabilecek. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da artabilecek. 

Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilerin taban aylıklarını 10 bin liraya yükseltmek için de düğmeye bastı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli kök aylığı 10 bin liraya çıkmış olacak.

Düzenlemenin haziran öncesi hayata geçirilmesi öngörülüyor. Temmuzda enflasyon farkı alacak olan emeklilerin arasında makas farkının ortadan kalkması hedefleniyor. 

Düzenleme gerçekleşirse 10 bin liranın altında emekli aylığı alan 6,5 milyondan fazla emekli, zammını 10 bin lira üzerinden alacak.

Yeni Şafak

Etiketler emekli yaşa göre emekli maaşı iş kanunu çalışma hayatı emeklilik sistemi
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