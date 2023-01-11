  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. En düşük emekli maaşı için zam teklifi

En düşük emekli maaşı için zam teklifi

En düşük emekli maaşı için zam teklifi
Güncelleme:

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve yüksek enflasyon karşısında korunması için kanun teklifi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde değişiklik yapılmasını öngörüyor. 

Teklif, emekli aylığı artışı hesaplamasında sabit fiyatlar gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının yüzde 30'u yerine yüzde 100'ünün dikkate alınmasını, emekli aylığı bağlanma oranının yüzde 70 seviyesine yükseltilmesini, en düşük emekli aylığının net asgari ücret tutarı kadar olmasını içeriyor.

Teklifle, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve emeklilik için gereken sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşullarını sağlayanların yaş koşulu aranmaksızın emekliliğe hak kazanması da amaçlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Milyonlarca emeklinin Ocak-Haziran döneminde alacağı zam oranı % 30 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseltildi.

 

Etiketler En düşük emekli maaşı En düşük emekli maaşına zam zam emekli maaşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alaattin Çakıcı için silahlarla video çekip paylaştılar
İstanbul'da taksiciden Rus turiste skandal teklif
15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?
Site aidatlarına fahiş zam! Site sakinleri ayaklandı
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Vatana ihanetten yargılanacaksınız''
Altından bir rekor daha! Dolar da, Euro da uçuyor
İslam Memiş'ten gümüş ve altın için dikkat çeken tahmin
Facebook'tan bulduğu sahte fizyoterapist hayatını kabusa çevirdi
İmamoğlu’na bir dava daha! Bu sefer ''arkadaş'' davası
Nezarethanedeki arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden bakın ne çıktı!