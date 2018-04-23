Engelliye kamuda iş müjdesi

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engellilere istihdam müjdesi verdi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adayları ziyaret eden Sarıeroğlu, "Engel durumuna göre sınavı 27 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Dünyada uygulanan tek model, bu model" dedi.



ÇOCUK İŞÇİYE SON

En son bu ay 2 bin 500 engelli memur ataması yaptıklarını belirten Sarıeroğlu, "Sene sonunda 2 bin 500 kişilik atamamız olacak ve bunlarla birlikte 2002'de 5 bin 777 olan memur sayımızı 57 bine ulaştırmış durumdayız. Kamuda yüzde 4 engelli kotamız var. Bu kota ile birlikte 370 bin kardeşimizin şu anda istihdamını da İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirmiş durumdayız" diye konuştu. Takvim'deki habere göre, Sarıeroğlu, yakın zamanda büyük bir firmayla engelli istihdamına yönelik protokol imzalanacağını bildirdi. Bu arada Sarıeroğlu, 2023'e kadar çocuk işçiliğin tamamen biteceğini söyledi.



ÇALIŞAN BAŞINA AYDA 2 BİN 153 TL

Bakan Sarıeroğlu, istihdam teşvikleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı: "Geçmişte tüm destekleri asgari ücret üzerinden veriyorduk. Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla imalat ve bilişimde 5 bin 412 liraya kadar ulaşan bir maaş üzerinden veriyoruz. Bu kapsamda işverenimize 883 ila 2 bin 153 lira arasında değişen prim desteğini veriyoruz. Esnafımızla ilgili ilk defa bu sene ücret desteği vermeye başlıyoruz. 1 ila 3 çalışanı olan esnafımıza, imalat yapıyor ve ustalık belgesi varsa, yeni istihdam yarattığında 1 ay vergisini, maaşını, primini devlet olarak biz ödüyoruz, 1 ay da işverenimiz veriyor."



BORÇLU ESNAFA SAĞLIK HİZMETİ

Bağ-Kur'luların 60 güne kadar prim borcu olsa da sağlık hizmetlerinden faydalanabildiğini belirten Sarıeroğlu, "Ama bunun dışında 60 günün üzerinde prim borcu varsa; acil hallerde eşi ya da kendisi hamileyse doğumdan sonraki 8 haftaya kadar, trafik kazası halinde ise koruyucu sağlık hizmetlerinden, iş ve meslek hastalıklarıyla ilgili sorunlarda sağlık hizmetlerinden her bir şekilde sorunsuz olarak, hiçbir kısıtlama olmadan faydalanabiliyorlar" dedi.