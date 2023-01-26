EYT düzenlemesinde sürpriz gelişme: Onlar da emeklilik kapsamına alındı!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde yapılan değişiklikle birlikte borçları nedeniyle prim günleri silinen Bağ-Kur'lular, EYT kapsamında emekli olabilecekler. Düzenlemede sadece ihya yer alırken diğer borçlanmalar yer almıyor.

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Kanal D Haber'in haberine göre yeni yapılandırma paketi, prim günü eksik Bağ-Kur'luya emeklilik kapısını aralıyor. Prim borçlarını ödemeyen Bağ-Kur'luların borçları, önceki düzenlemelerle silindi ve sigortalılık süreleri durduruldu. Durdurulan sigortalılık süresi de emeklilikte dikkate alınmıyor. İşte şimdi Bağ-Kur'luların eksik primlerini yeni yapılandırma paketi kapsamında ihya edip yani canlandırıp taksitle ödeme imkanı var. Doğum ve askerlik borçlanmasında kişi, ihtiyacı olan prim günü kadar borçlanabiliyordu ancak Bağ-Kur'lularda durum farklı. 2023'te 1 günlük ihya bedeli 115 TL. Normal şartlarda 24 ay borcu olan bir Bağ-Kur'lunun ödemesi gereken tutar 82 bin 800 TL. Bu tutar peşin ödenirse indirim yapılıyor aynı zamanda borç 48 eşit taksite bölünüyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yapılandırma paketinde Bağ-Kur'lunun sadece ihya ödemeleri var yani askerlik veya doğum dahil diğer borçlanmalarda yapılandırma söz konusu değil.

"BUNU DAHA RAHAT ÖDEYEBİLECEKLER"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Dr. Okan Güray Bülbül, "Bu süreleri borçlanarak, ihya ederek emeklilik gün sayısına kattıklarında emekli aylığına kavuşma imkanları var. Taksitli olarak bu borçları ödemek Bağ-Kur'lular için avantaj.Şimdi o sürelere ihtiyaçları var, 9000 veya 7200 gün süresini doldurmak zorundalar. Durdurulan süreler ihya edilip bir de yapılandırılırsa Bağ-Kur'lular bunu daha rahat ödeyerek EYT kapsamında emekli olabilirler. Kısmi ihya olmadığı için durdurulan sürenin tamamının canlandırılması gerektiği için bu süreye ilişkin tutarın prim borcunun ödenmesi şart. Askerlik, doğum ve diğer borçlanmalar pakete dahil değil" dedi.