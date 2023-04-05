EYT'lilere 4 maaş birden! İlk ödemeler başladı

Yaklaşık 20 yıl boyunca görmezden gelinen ancak seçim müjdesi olarak TBMM'den geçerek yasalaşan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi sonrasında EYT’lilere maaş, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu dahil 4 ödeme birden yapılacak. Emeklilik başvurusu yapan ve işlemleri tamamlananlara ilk ödemeler başladı.

EYT ile ilgili düzenleme sonrası SGK merkezlerine 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi. SGK çalışanları yoğun mesailer gerçekleştirerek bir kısım EYT'linin maaş bağlanma işlemlerini gerçekleştirdi. Mart ayı içerisinde başvuru yapan tüm hak sahipleri herhangi bir hak kaybı olmadan 1 Nisan'dan itibaren tüm hak edişlerini alacak.

ÖDEMELER BAŞLADI

Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

KAÇ KİŞİNİN İŞLEMİ TAMAMLANDI?

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

PARAYI NASIL ALABİLECEKSİNİZ?

Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler.

E-DEVLET'TEN NASIL GÖREBİLİRSİNİZ?

Ödeme alıp almadığınızı e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN MAAŞ ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alacak.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılacak.

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İLE BERABER 3 ÖDEME DAHA ALACAK

İlk maaşını hesaplarda görmek için gün sayan emekliler toplamda 4 ödeme birden alacak.

1. Çift ödeme: Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lirin maaş bağlanması 1 Nisan itibarıyla yapılacak. Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak. Örneğin ayın 20'sinde maaşını alacak EYT'liye 20 günlük fark ödemesi (1 Nisan-20 Nisan hak ödemesi) ve 1 emekli maaşı ödemesi beraber yapılacak. Yani EYT'linin seçtiği banka hesabına 2 ödeme birden yapılacak.

2. Bayram ikramiyesi ödemesi: Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde idrak edilecek. Dolayısıyla 1 Nisan'dan itibaren maaşı bağlanan her EYT'li maaşı ne zaman hesabına yatarsa yatsın bayram ikramiyesi de alacak.

3. Banka promosyonu: EYT'liler emeklilik hakkı kazandıklarında maaşını nerden alacağı yönünde ister kamu bankası olsun ister özel bankalar olsun seçimini kendisi yapıyor. Bankalar burada müşteri kazanmak için emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan her EYT'liye promosyon ödemesi yapacak. Bu rakam son olarak 10 bin TL'ye kadar yükseldi.