EYT'nin ardından bir müjde daha: Milyonlarca yeni emeklimiz olacak!

AK Parti iktidarının yıllarca görmezden gelip seçimler öncesinde çözdüğü emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin ardından yerel seçimler öncesinde milyonlarca çalışanı emekli yapacak yeni bir düzenlemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Türkiye’de SGK tarafından uygulanan emeklilik sistemi çalışanların emekli olacakları zamanı hayal etmelerine bile zaman zaman izin vermeyebiliyor. Ancak bu sistemden şikayetler artınca düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik şartlarını sadeleştirme çalışmaları yapıyor ve bu çalışmalarda sona gelindi. Kısa bir süre içerisinde açıklama yapılması beklenirken yasal düzenleme için ise Ekim ayı işaret ediliyor.

Bağkur ile alakalı olarak vatandaşlardan çok yoğun şikayetler gelince hükümet bu şikayetleri değerlendirmeye alarak Bağkur’luların emeklilik şartlarını yeniden değerlendirmeye aldı. SSK’lılar 7200 prim günü ile emekli olabilirken Bağkur’luların 9000 prim günü toplamak zorunda olmaları bir haksızlık olduğu tespiti yapıldı. Bundan dolayı da Bağkur emeklilik prim şartında değişikliğe gidilmesine karar verildi.

BAĞKUR PRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bağkur’luların emeklilik prim şartında ne şekilde bir düzenleme yapılacağı da belli oldu. Buna göre ilk yapılacak hamle prim eşitlemesi olacak. Bu kapsamda 9000 prim günü emekli olabilen Bağkur’lulara 7200 prim günü ile emekli olma hakkı verilecek. Bu da yaklaşık olarak 5 yıl daha az prim ödemesi yapmak anlamına geliyor. Kabaca bir hesaplama yapıldığında Bağkur’lular 250.000 TL ile 300.000 TL arasında bir tutarı 5 yıl boyunca prim olarak yatırmak zorunda kalmayıp kazançlı çıkacaklar. Üstelik 7200 prim günü ile beraber emeklilik prim şartını da tamamlamış olacaklar.

KISMI EMEKLİLİK HAKKI

Bağkur’lular için kısmi emeklilik de avantajlı değildi. Prim eşitlemesi sonrasında kısmi emeklilik prim şartı da değişecek. Bu durumda Bağkur’lular tıpkı SSK’lılar gibi 4500 prim günü ile kısmi emeklilik hakkı elde edecekler. Ancak kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının yerine getirilmesi gerekiyor. Şu anda değişmemiş haliyle kısmi emekliliğin prim şartı Bağkur’lular için 5400 gün olarak uygulanıyor.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

SGK mevzuatında ve yönetmeliklerinde yer alan emeklilik yaş şartı ile alakalı olarak herhangi bir değişiklik yapılmasının planının yapılmadığı belirtildi. Bağkur’lular prim şartını yerine getirdikten sonra emekli olmak için yaşlarının dolmasını bekleyecekler. Bu süre içerisinde prim ödemek zorunda olmayacak olmaları ise Bağkur’lular için kazanç olacak.