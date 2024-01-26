Gel de isyan etme: Çalışanlar patronlarından 3 kat daha fazla vergi ödedi!

Türkiye'de yüksek enflasyon, gelir adaletsizliği ve vergi eşitsizliğine yönelik eleştiriler artarken, sadece 2023'ün Aralık ayında çalışanların patronlarından yüzde 322 daha fazla vergi ödediği hesaplandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’de işçilerin Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödediğini belirterek, dolaylı ve doğrudan vergilere ilişkin açıklamada bulundu.

Öztunç’un konuyla ilgili paylaşımından öne çıkanlar ise şöyle oldu:

“Geçen yıl dolaylı vergiler yüzde 101,4 oranında artarak 2 trilyon 9466 milyar liraya yükselirken, doğrudan vergiler ise yüzde 74,6 oranında artarak 1 trilyon 555 milyar liraya çıktı. Dolaylı vergilerin payı bir önceki yıla göre 3,3 puan artış kaydederek yüzde 65,5’e çıktı. Türkiye’de işçiler Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi. AKP, dolaylı vergileri zenginlerden çok dar gelirlilerden alıyor. 2024’te de durum değişmiyor, vergi yükü daha da artacak.

Hem dolaylı vergiler hem de doğrudan vergiler enflasyondan oldukça yüksek oranda artış kaydetti. TÜİK’in enflasyon oranını doğru kabul edersek vergi gelirlerinde reel olarak yüzde 9,4 oranında bir artış yaşandı. Milli gelir büyüme oranının yüzde 4 civarında kaldığı dikkate alındığında 2023 yılında vatandaşın vergi yükünde oldukça ciddi bir artış yaşandığı sonucu çıkıyor. Adaletsiz vergiler, dar gelirlinin ekmeğini küçültüyor.

Bu oran 4 sene önce yüzde 2 idi, temmuz itibarıyla hükümetin topladığı 100 lira verginin 10 lirası motorlu taşıtlar ÖTV’sinden geldi. Bu miktar 2019 yılında sadece 2 liraydı. Araçların yüzde 80’lik ÖTV diliminde olması Türk tüketicisinin otomobil erişiminde önemli bir sorun oluşturmakta ve artık tüm otomobiller 80 ve üzeri vergi dilimine girmiş durumda."