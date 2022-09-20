Haftada 4 gün çalışma patronları da mutlu etti

İngiltere'de yapılan bir araştırma, haftada dört gün çalışan 70 şirketin yüzde 49'unda verimlilik artarken yüzde 46'sında değişim gözlemlenmedi.

İngiltere'de bazı şirketler haftada dört gün çalışmayı deniyor. Şimdiye kadar oluşturulan programa 70 şirket katıldı. Şirketlerin toplamda 3 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Bu şirketler hakkında yapılan bir ankette "Dört gün çalışmak gerçekten işe yarıyor" sonucu çıktı. Katılımcıların yüzde 88'i dört günlük çalışma modelinin iyi işlediğini aktardı. Sadece yüzde 2'lik bir kısım bu modeli zorlayıcı bulunuyor.

Modele göre çalışma günü haftada dörde düşerken mesai saatleri 32 ile sınırlanıyor. Çalışanların maaşında bir kesintiye gidilmiyor.

Pilot uygulamanın kasım ayında sona ereceği belirtiliyor ancak şirketlerin yüzde 86'ı bu uygulamayı sürdürme niyetinde.

Yapılan incelemelere göre katılımcıların yüzde 49'u verimlilikte artış görürken yüzde 46 verimlilik konusunda bir değişim olmadığını söyledi.

Şimdiye kadar İngiltere, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada'da haftada dört gün mesai uygulamaları bazı şirketlerce deneniyor.

Uygulamanın daha fazla ülkede ve şirkette yayılması için kurulan 4 Day Week Global isimli sivil toplum örgütü bazı zorluklara da işaret ediyor.

Şirketlerin yüzde 20'sinin başlangıç aşamasında vazgeçtiği belirtiliyor.

İZLANDA BAŞARMIŞTI

İzlanda'da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu çalışmanın ardından İngilter'de pilot uygulama haziran ayında başlamıştı.

Denemenin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile İngiltere'deki "Autonomy" adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin "üretkenliği ve refahı" artırdığını ortaya koymuştu.