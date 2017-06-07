Hangi emekli ne kadar zam alacak ? İşte zamlı maaş listesi...

Emeklilerin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise ne kadar fark alacağını ortaya koyacak.

3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), önceki gün ilk 5 aylık enflasyon verisini yüzde 6.18 olarak açıkladı, emeklilerin Temmuz ayı zam oranlarına ilişkin ipuçları arttı. Şimdi sıra son adıma, yani Haziran enflasyonuna geldi. Bu veri de 3 Temmuz'da belli olacak.

ZAM ORANI YÜZDE 11.5'E ÇIKACAK

Beklenti anketlerinde, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 0.30 civarında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bu öngörü gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.48 olacak. Bu durumda önümüzdeki ay yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 6.48 zamlanacak. Ocak'ta maaşları yüzde 4.73 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2017'de aldıkları toplam zam kümülatif yüzde 11.5'e ulaşacak.