Hemen banka hesaplarınızı kontrol edin! İkramiye ödemeleri yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin (ikramiye) ilk yarısı bugün, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, 7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yüz binlerce kamu işçisine ödemeler bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da (bugün), diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek. Bugün yapılacak ödemeler yaklaşık 700 bin işçiye yapılacak.