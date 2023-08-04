İşe girişi geç bildirilen işçiye de emeklilik hakkı

İşe girdiği tarih, iş vereni tarafından SGK'ya geç bildirilen ve bu yüzden emeklilik için beklemek zorunda kalan çalışanlara müjde... İşte size emekliliğin önünü açacak formül...

"Sigorta girişi geç bildirilenlere" İş Kanunu'ndaki bazı detaylar emeklilik kapısı aralıyor. Kanunda yer alan maddelerdeki şartları karşılayan vatandaşlar, EYT'den hak kazanarak emeklilik hayallerine kavuşabiliyor. Detaylar da emekliliğin yanı sıra geliri de artıracak formüller bulunuyor. İşte tüm ayrıntılar...

Sabah'ın haberine göre; Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına karşın primi yatırılmayanlar dava açarken, İş Kanunu'ndaki bazı detaylar hem emeklilik kapısı açıyor hem de geliri artırıyor. Çalıştığı halde işe başlangıcı bildirilmeyen ya da geç bildirilen de dava açma hakkına sahip bulunuyor.

Örneğin 1996'da işe başlamasına karşın Kurum'a bildirimi yapılıp da ilk primi ödemesi Kasım 1998'de başlatılan başlangıç tarihinin düzeltilmesini talep edebilir, olumsuz yanıt gelmesi durumunda da hizmet davası açabilir. Bu sürelerin belgeyle ispatlanması durumunda zaman aşımı süresi işletilmiyor.



Bu şekilde sigortasız çalışanlar sadece hizmet davası değil kıdem, ihbar, ücret, fazla mesai ücreti, kullanılmayan izin ücreti gibi işçilik alacakları için iş mahkemesine dava açabiliyor. Hem hizmet tespiti hem alacaklar için iki ayrı dava açılması gerekiyor. Ekim 2018'den itibaren başlayan yeni uygulama nedeniyle işçilik alacakları için dava açmadan önce arabulucuya gitmek gerekiyor.

EYT kapsamında emekliliğe hak kazananların sayısı 1.9 milyon olurken toplam emekli sayısı da 15.9 milyon oldu. Sosyal güvenlik sisteminde bir gün bile emeklilik kapısı açar.

Sabah