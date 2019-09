İstanbul'da 300 işçi daha işsiz kaldı

Evrensel’den Tuncay Sağıroğlu‘nun haberine göre işten çıkarılan işçilerin bir kısmı ise fabrika önünde beklemeye başladı. Önümüzdeki günlerde çadır kuracaklarını belirten işçiler mücadelelerinde kararlı olduklarını söylüyor. Fabrika önünde bekleyişleri sırasında polis ve fabrika yönetiminin baskısıyla karşılaştıklarını belirten işçiler, “Biz burada beklemeye başlayınca hemen polis geldi. GBT taraması yaparak bizlere gözdağı vermeye çalıştı. İçeride çalışan arkadaşlar iş giriş ve çıkışlarında yanımıza geldiklerinde, selam verdiklerinde ‘Onlar solcu, bozguncu. Sizin ne işiniz var orada’ diyerek desteği kesmeye çalışıyorlar. Biz mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Şimdiye kadar sürekli fazla mesai yaparak çalıştıklarını dile getiren işçilerden Bahattin Yalçın ise şunları söyledi: “Şu an bile bazı bölümler 12 saat çalışıyor. Depolar dolmuş durumda. İçeride yüzlerce sözleşmeli işçi çalışıyor. Bunların sözleşmesi yakında dolacak. Ama yıllardır buraya emek vermiş bizleri kışa girdiğimiz bugünlerde bir çırpıda işten atıyorlar. Üstelik fabrika her yıl ciroda büyüyor. 2017 yılında hidrolik bölümü bir günde 110 bin metre üretim yaparken şimdi 200 bin metre üretim yapıyor. Hortum fiyatlarına yüzde 300 zam yaptı. Üretiminin neredeyse tamamı ihraç ediliyor. Dövizdeki her artıştan da faydalanıyor. Buranın daralmaya gitme gerekçesine inanmıyoruz.”