Kıdem tazminatı için en doğru tarih belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik kıdem tazminatında yüksek tazminat için çalışanların işten ayrılması gereken en doğru tarihi belli oldu.

Temmuz ayı zammı öncesi emeklilik şartlarını tamamlayanlar "Ne zaman emekli olsam daha yüksek maaş alırım?" sorusunu merak ediyor. Temmuz sonrası emekli maaşları yükselecek. Peki yüksek maaş almak için emeklilik dilekçesi bu ay mı verilmeli, yoksa temmuz ayı mı beklenmeli?

Halihazırda çalışanlar emekli olmak için iş akdini sonlandırdıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Öte yandan bazı çalışanlar da belli şartlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor.

Peki şu anda kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kıdem tazminatı temmuzdan sonra yükselecek mi? Emekli olmak isteyenler temmuz sonrasını beklerse daha yüksek tazminat alabilir mi?

Konuya ilişkin Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu bilgileri verdi:

"Emekli olmak isteyenler tazminatları dikkate almaya başladılar. Kıdem tazminatı oranı memur maaşına yapılacak zam ile yeniden değerleniyor. Bu katsayı da artıyor. Şu anda kıdem tazminatı üst tavanı 35 bin TL seviyesinde. Bir kişi 10 yıl çalışsa maksimum 350 bin TL alabiliyor. Eğer emekliler temmuz ayını beklerse memur maaşlarına en az yüzde 25 oranında artış yapılacak. Emekli olacaklar temmuz ayında dilekçe verirlerse kıdem tazminatını daha fazla alabilirler.

EMEKLİ AYLIKLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekli maaşları aylık bağlama oranlarına göre belirleniyor. Enflasyon ve büyümeden pay şeklinde veriliyor. Büyüme yüksekse büyümeden daha fazla pay alınacağı için emekli maaşları daha yüksek belirlenebiliyor.

2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası işe girenler arasında farklılıklar oluşuyor. Buradaki ayrımın bir an önce kalkması gerekmektedir.

TEMMUZ SONRASI EMEKLİ OLAN DAHA FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALIYOR MU?

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Memur maaş katsayısı artarsa kıdem tazminatı tavanı yükseliyor. Haziran ya da temmuz ayında dilekçe verdiklerinde emeklilerin maaşları değişmez. Burada sadece alacakları kıdem tazminatı temmuz ayı sonrası daha yüksek olacaktır.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİYOR?

Kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartları karşılamak gerekiyor. İş kanununa göre işçinin en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışması, iş sözleşmesinin haklı bir nedenle veya işveren tarafından haksız bir nedenle feshedilmiş olmasını gerektirir.

Eğer çalışan kendi isteği ile 1 yıl dolduktan sonra işten çıkarsa kıdem tazminatı alamıyor. Eğer haksız bir nedenle sözleşmesi feshedildiyse kıdem tazminatı alabilir. Burada en az 1 yıllık süre gerekmektedir. Eğer bir kişi 10 yıl çalışırsa en yüksek olan tavandan hesaplandığında 350 bin TL alacaktır."