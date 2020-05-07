Kısa çalışma ödeneği ve sosyal yardımdan da vergi alınacak!

Devlet, her bir işçiye fondan verilecek kısa çalışma ödeneğinden 15 TL, nakit desteği ödemesinden ise 9 TL damga vergisi adı altında para kesecek. Bu kesintiler nedeniyle sadece bir ayda fondan devletin kasasına 50 milyon lira para akacak.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre yani devlet, yoksulun sırtından her ay 50 milyon lira kazanacak. Oysa bu para halka dağıtılsa tam 42 bin 500 yoksula daha ayda bin 177 lira para girecek.

DAMGALI PİYANGO

İşçiler için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu devlet için büyük bir gelir kapısına dönüştü. Devlet, fondan faiz gelirleri üzerinden büyük miktarlarda Gelir Vergisi kazanıyor. Devletin faizden elde ettiği bu gelir önceden açıklanıyordu, ancak artık açıklanmıyor.

Devlet bunun dışında ayrıca işsize yaptığı maaş ödemeleri ile kısa çalışma, yarım çalışma ve nakit desteği ödemelerinden de damga vergisi ödüyor. Salgın nedeniyle fondan yapılan bütün bu ödemeler olağanüstü arttığı için damga vergisi devlet için adeta ‘damga piyangosu'na dönüştü.

KISA ÇALIŞMADAN 32 MİLYON TL

Virüs yüzünden işyerleri kapandığı ya da çalışma süresi azaldığı için patronlarından maaş alamayan yaklaşık 3.4 milyon civarında işçinin kısa çalışma ödeneğine başvurduğu, bunlardan 2 milyon 125 binin başvurusunun onaylandığı ifade ediliyor.

Bu işçilere ayda bin 766 lira ile 4 bin 380 lira arasında değişen tutarlarda kısa çalışma ödeneği verilecek. Örneğin asgari ücretle çalışan için fonun kasasından bin 766 lira çıkacak ancak bu paranın 13.3 lirası damga vergisi adı altında devlete gidecek, işçinin eline bin 752 lira kalacak.

2 milyon 125 bin kişiye ortalama 2 bin lira ödeneceği var sayıldığında devlet her bir işçinin maaşından 15 lira damga vergisi kesecek ve böylece aslında işçilere gitmesi gereken toplam 32 milyon lira devletin kasasına akacak.

Nakit destekten 18 milyon TL



Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için şartları uymayanlar için yine İşsizlik Fonu'ndan ödenmek üzere nakit destek uygulaması getirildi. Bu destek, işverenlerin işten çıkarmadığı ancak ücretsiz izne gönderdiği işçiler için yapılacak.

Günlük 39 lira 24 kuruş, aylık bin 177 liraya karşılık gelen bu destekten kısa çalışma başvuruları geri çevrilen yaklaşık 1 milyon 275 kişi ile ücretsiz izne gönderden oluşan toplam yaklaşık 2 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

Fondan bu kapsamda her işçi için bin 177 TL para çıkacak, ancak bu paranın 9 lirası damga vergisi adı altında devlete gidecek, işçiye bin 168 TL kalacak. Devlet, fonun yaptığı bu ödeme sayesinde toplam 18 milyon lira para kazanacak.

