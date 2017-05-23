KPSS soruları ve cevapları yayımlandı

Kamu kurumlarındaki uzman kadrolarda memuriyet ve öğretmenlik hayalleri için sınava katılım sağlayan adaylar, KPSS soruları ve cevaplarını incelemek istedi.

KPSS soruları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Türkiye genelinde birçok lokasyonda gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM, KPSS soruları ve cevapları açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte, adayların merakla araştırdığı KPSS soruları ve cevapları

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ÖSYM soru ve cevapların yayımlanmasıyla ilgili duyuruyu şu şekilde gerçekleştirdi:

"21 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçıkları, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 23 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’dan itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden saat 14:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür)Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (% 20) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri)Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsele verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavında (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sorulmayan Sorular Testlere göre verilmiştir.

GENEL YETENEK: 45, 60

GENEL KÜLTÜR: 20

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara saygıyla duyurulur."

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SORULARIN PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS İlkbahar Dönemi sınavı sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanının hesaplanmasını isteyen adayların YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az bir ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az bir ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo- 2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.