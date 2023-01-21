Memur ve emekliye bir ek zam iddiası daha! İşte masadaki zam oranı

2023 yılı için önce yüzde 25, ardından da yüzde 30 olarak açıklanan memur ve emekli maaşlarına seçim öncesi bir ek zam daha geleceği iddia edildi.

Emekli ve memurun zamlı maaşlarına yeni bir ilave zam geleceği ileri sürülüyor. Gazetevatan'da yer alan habere göre ek zam için müjdenin mart ortası gibi verilmesi bekleniyor.



Öne çıkan zam oranı ise yüzde 15. Yani memur ve emeklinin maaş artışı önce yüzde 25 olarak açıklanmıştı, daha sonra Erdoğan tarafından bu zam oranı yüzde 30'a yükseltildi.

Mart ortasında yüzde 15 daha zammın gelmesi bekleniyor.



AK Parti'nin gündemindeki ek zam için yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.



EK YÜZDE 15 ZAM GELİRSE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Normal maaş: 5.500 TL

Zam Tutarı: 2.475 TL

Zamlı maaş: 7.975 TL

Zam Oranı: %45



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

Normal maaş: 11.848 TL

Zam Tutarı: 5.331,60 TL

Zamlı maaş: 17.179,60 TL

Zam Oranı: %45



Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a çıkarıldığını açıklamıştı.