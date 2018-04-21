Müjdeyi bakan verdi: O borçlar yapılandırılacak !

TBMM Genel Kurulu’nda DSİ’nin yapısını değiştiren, sulama birliklerini fesheden yasa üzerinde konuşan milletvekilleri, Eroğlu’nu eleştirdi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Eroğlu’na seslenerek, “Sanayiciyi, esnafı rahatlatacak kanunlar çıkarttık ama çiftçi borçlarıyla ilgili ne yazık ki düzenleme yapmadık. Çiftçi borçlarını da taksitli bir şekilde erteleyelim ve taksitli ödemesini sağlayalım” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, “Acaba su borçlarından dolayı kapalı olan kuyular için bir af getirmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

YENİ DÜZENLEME

Milletvekillerine yanıt veren Eroğlu, borçlarla ilgili yeni bir yapılanma olacağını belirterek, “Yeni bir yapılanma var inşallah, çiftçilerin borçlarını yapılandırıyoruz. Hatta, bundan sonra çiftçilerin baraj, gölet, sulama şebekesinden intikal edecek olan borçları da artık dikkate alınmayacak yani amortismana tabi olmayacak. Bu da, çiftçilerin üzerinden büyük bir yükün kalkması demek yani devlet yapacak” ifadesini kullandı.

SU SATIŞI YOK

Efes’te zaman içinde dolan antik bir kanalla ilgili düzenleme yapılacağını açıklayan Eroğlu, “Projeyi yaptık. Tamamını açmıyoruz, sadece orada kayıkların gireceği kadar -gerçekten turizm açısından çok önemli- onu hazırladık. Pazar günü, Başbakanımızla İzmir’deyiz. Geçen sene yanan alan var, Menderes’te ve Bayındır’da. Bu alanların bir santimetrekaresini başka maksatla kullanmadan ağaçlandırdık. Son fidanları da pazar günü Başbakanımız Binali Yıldırım’la birlikte dikeceğiz” diye konuştu.

Yasayla hiçbir şekilde suyun ticarileşmesine yönelik düzenleme yapılmadığını söyleyen Eroğlu, “Özellikle suyun ticaretleşmesi diye bir şey yok kati surette. Suyun satışı kati surette söz konusu değil, sadece sulamayla ilgili birtakım işletme giderlerinin alınması söz konusu” diye konuştu.